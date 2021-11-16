Азербайджан может подключиться к третьей фазе клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ближайшее время может начаться третья фаза клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC.
Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев, сообщает Trend.
На основании дипломатического запроса Мусаев принял руководителей Института здравоохранения (TÜSEB) и Института вакцин Турции.
На встрече представители братской страны предложили Азербайджану присоединиться к третьему этапу клинических испытаний турецкой вакцины от COVID-19 TURKOVAC.
В свою очередь, Мусаев отметил, что представленные документы о проведении в Азербайджане третьей фазы клинических испытаний TURKOVAC будут рассмотрены в ближайшее время.
На встрече состоялся обмен мнениями по вышеуказанным вопросам, были обсуждены теоретические и практические аспекты современной медицины.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)