Азербайджан может подключиться к третьей фазе клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ближайшее время может начаться третья фаза клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC.

Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев, сообщает Trend.

На основании дипломатического запроса Мусаев принял руководителей Института здравоохранения (TÜSEB) и Института вакцин Турции.

На встрече представители братской страны предложили Азербайджану присоединиться к третьему этапу клинических испытаний турецкой вакцины от COVID-19 TURKOVAC.

В свою очередь, Мусаев отметил, что представленные документы о проведении в Азербайджане третьей фазы клинических испытаний TURKOVAC будут рассмотрены в ближайшее время.

На встрече состоялся обмен мнениями по вышеуказанным вопросам, были обсуждены теоретические и практические аспекты современной медицины.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)