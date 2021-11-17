В трех учебных заведениях Баку возобновились очные занятия

БАКУ /Trend/ - В Баку возобновились очные занятия в технико - гуманитарном лицее №147 и полных средних школах №26 и №230, ранее приостановленные из-за выявленных случаев COVID-19, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление образования столицы.

Карантин в них завершен в соответствии с заключением Центра гигиены и эпидемиологии.

"В учебных заведениях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования", - говорится в сообщении.

Напомним, что 22 сентября возобновились очные занятия в I-IV, с 29 сентября – в V-XI классах школ, а также во всех учебных заведениях Азербайджана.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)