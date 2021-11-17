В Азербайджане 2 200 раненым участникам Отечественной войны назначены инвалидность и соцвыплаты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 2 200 раненым участникам Отечественной войны назначены инвалидность и соответствующие социальные выплаты, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, для назначения инвалидности и соцвыплат документ, устанавливающий связь ранения или болезней с военной службой, из министерств обороны, юстиции, Военно - врачебных комиссий Внутренних войск и Государственной пограничной службы и направление от медучреждения (форма 88) вносятся в электронную систему.

После оперативного оформления документов Государственное агентство по медико-социальной экспертизе и реабилитации оценивает инвалидность. Затем электронная система назначает лицам вышеназванной категории соответствующие социальные выплаты.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)