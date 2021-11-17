В Азербайджане выявлено еще 2 025 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 267 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 025 случаев заражения коронавирусом 2 267 человек вылечились, 22 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 565 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 528 105 человек вылечились, 7 524 – скончались, число активных больных составляет 30 336.

За последние сутки в стране проведено 12 127 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 392 281.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: )