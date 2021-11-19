Silk Way West Airlines выпустила первый транш облигаций

Общество 19 ноября 2021 16:55 (UTC+04:00)
Silk Way West Airlines выпустила первый транш облигаций

Ведущая грузовая авиакомпания Каспийского региона Silk Way West Airlines объявила о первом выпуске облигаций. Учитывая возможное влияние пандемии коронавируса на будущие показатели и то, что основная деятельность и доходы компании находятся в иностранной валюте, было принято решение о выпуске облигаций в долларах США.

В связи с ослаблением ограничений по COVID-19 и стабилизации условий перевозки прогнозируется рост числа рейсов, который поспособствует к увеличению поступлений в иностранной валюте и обеспечит своевременную выплату платежей по обязательствам компании.

Облигации Silk Way West Airlines обеспечат 5% годовых в течение трех лет, а вырученные средства будут направлены на обновление флота. Выпуск облигаций будет осуществлен пятью траншами по 10 млн долларов каждый. Андеррайтером облигаций номиналом в 1000 долларов США является зарегистрированная на Бакинской фондовой бирже ведущая инвестиционная компания PASHA Capital.

«Анализируя прогнозы прибыли и тоннажа авиакомпании, можно отмечаем, что расширение рынка авиакомпаний окажет положительное влияние на развитие бизнеса, и прибыльность за счет премиальных продаж будет расти быстрее, чем планировалось. Поступления от облигаций на сумму в 50 миллионов долларов США будут использованы для обновления авиапарка Silk Way West Airlines», - сказал Мирсамед Мовсумзаде, член Наблюдательного совета Silk Way West Airlines LLC.

Компания PASHA Capital была создана в июне 2012 года и с тех пор стала крупнейшей инвестиционной компанией в стране, достигнув оборота в 10,2 миллиарда манатов за счет инвестиций на Бакинском фондовом рынке за первые девять месяцев 2021 года.

Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, является крупнейшей грузовой авиакомпанией Каспийского региона. Базируясь на территории международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 350 рейсов по миру посредством 12 специализированных грузовых самолетов Boeing 747-8F и 747-400F. 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines, расширяющая свой флот, подписала стратегическое соглашение с Boeing о приобретении пяти современнейших грузовых самолетов 777F. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 420 тыс. тонн. Авиакомпания постоянно расширяет свою маршрутную сеть, охватывая более 40 направлений, включая крупнейшие аэропорты Европы, стран СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии. Южнокорейский аэропорт Инчхон удостоил Silk Way West Airlines престижной награды «Грузовая авиакомпания 2020 года».

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