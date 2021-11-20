В Азербайджане не зафиксирован рост коэффициента летальности от коронавируса - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не зафиксирован рост коэффициента летальности от коронавируса.

Об этом сказала в субботу глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на международной конференции на тему "COVID-19: ранние и поздние последствия" в Баку, сообщает Trend.

Она отметила, что коэффициент летальности от коронавируса отражает долю умерших среди лиц с подтвержденным диагнозом.

По словам Гараевой, смертность от COVID-19 связана с течением этой болезни.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)