АЗЕРТАДЖ принял участие в 4-м Всемирном медиа саммите в Пекине (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 22 ноября в онлайн формате состоялся 4-й Всемирный медиа саммит, организованный китайским информационным агентством Синьхуа.

Как сообщает Trend, в нем приняли участие руководители более 100 ведущих медиа структур из различных стран мира, в том числе новостных агентств, телеканалов, газет, интернет изданий, а также представители нескольких международных организаций, включая ООН. Нашу страну на престижном мероприятии представлял председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Аслан Асланов.

На нынешнем саммите, проходившем под девизом «Стратегия развития медиа в условиях пандемии COVID-19», обсуждались темы «Развитие медиа: новые технологии, лучший подход», «Медиа маркетинг: новые партнеры, новые рынки», «В духе науки и сотрудничества: ответственность медиа в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения» и «Медиа: мосты между цивилизациями».

На открытии саммита было зачитано поздравительное послание Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Председатель Си Цзиньпин оценил Всемирный медиа саммит как важную платформу для обсуждения значимых вопросов, волнующих нашу планету.

Информируя о проделанной работе за время, прошедшее после учреждения саммита, президент агентства Синьхуа Хи Пин сказал, что Всемирный медиа саммит, являющийся широкой платформой для обмена информацией и сотрудничества, был создан в 2009 году при участии агентств Синьхуа, Associated Press, ТАСС, Reuters, Kyodo и др. Первый саммит прошел в Пекине в 2009 году с участием представителей более 70 стран и 170 медиа структур. Последующие саммиты были организованы в 2012 году в Москве и в 2016 году в Дохе. В высший руководящий орган саммита – президиум - входят 17 медиа структур из различных стран.

Было отмечено, что в рамках Всемирного медиа саммита были организованы фотоконкурсы, тренинговые программы с участием профессионалов медиа, различные мероприятия. Кроме того, был согласован и подписан ряд документов в сфере медиа.

Выступившие на пленарной сессии саммита члены президиума рассказали о задачах, стоящих перед медиа структурами в период пандемии COVID-19, и трудностях, с которыми они сталкиваются, деятельности журналистов во время действия карантинного режима, борьбе с фейковыми новостями. Кроме того, говорилось о задачах, стоящих перед медиа органами в построении общего будущего для человечества.

Было отмечено, что медиа играют важную роль в пропаганде взаимопонимания и толерантности в мире. В период, когда человечество вступает в новое тысячелетие, возросла и ответственность журналистов, работников медиа, владельцев печатных или электронных медиа. Однако, как и в любой другой профессии, не все журналисты в мире одинаковы и поставленные цели зачастую бывают разными. В этом контексте вызывает сожаление тот факт, что имеются случаи выпуска фейковых новостей в погоне за доходами и получением прибыли, распространения лживой информации ради скандалов, использования оскорбительных выражений и разжигания таким образом конфликтов. Поэтому этический аспект медиа и честная деятельность журналистов имеют важное значение. Медиа, попавшие под влияние третьих сторон, также могут стать причиной конфликтов, нанести ущерб культурным и социальным отношениям. Для того, чтобы не допустить подобных случаев, от работников медиа требуются профессионализм, честность, беспристрастность и искренность.

Во время обсуждений была подчеркнута такая миссия медиа, как укрепление доверия, взаимопонимания и диалога в обществе, говорилось о роли свободных и активных медиа в развитии взаимопонимания между народами, культурами и нациями.

В заключение были награждены победители фотоконкурса.