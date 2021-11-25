Освобождение земель от оккупации сформирует новую динамику внутренней миграции в Азербайджане - Вусал Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Освобождение земель от оккупации сформирует новую динамику внутренней миграции в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов на семинаре в рамках проекта "Поддержка созданию Регионального учебного центра по миграции".

По его словам, проблемы, связанные с пандемией коронавируса, актуализировали необходимость в инновациях в миграционной сфере.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)