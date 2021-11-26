В Баку состоялась церемония награждения победителей второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров второго дня 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

В программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин в возрастной категории 15-16 лет на первую ступень пьедестала поднялась Анжела Бладцева (Россия), на втором месте Коконэ Харима (Япония), третьей стала Кико Танака (Япония).

В программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин в возрастной категории 15-16 лет золотую медаль завоевал Габриэль Альбукерке (Португалия), "серебро" у Тайга Акаиши (Япония), бронзовую медаль примерил Тайлер Коул-Дайер (Великобритания).

В программе прыжков на акробатической дорожке у женщин в возрастной категории 17-21 год первое место заняла Манон Моранкаис (Франция), на втором месте Деми Адамс (Великобритания), третью позицию заняла Александра Эфраимоглоу (Греция).

В программе прыжков на акробатической дорожке у мужчин в возрастной категории 17-21 год первое место занял Игорь Шикунов (Россия), на вторую ступень пьедестала поднялся Мадс Хансен (Дания), третье место занял Доминик Дюмас (США).

В программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин в возрастной категории 11-12 лет золотую медаль завоевала Евгения Захарова (Россия), "серебро" досталось Елизавете Николаевой (Россия), бронзовую медаль примерила Анна Одэйни (Португалия).

В программе прыжков на двойном мини-батуте у мужчин в возрастной категории 11-12 лет первое место занял Илья Пенкин, на втором месте расположился Григорий Волков, третью позицию занял Максим Благов. Все гимнасты представляют Россию.

В программе синхронных прыжков на батуте в возрастной категории 13-14 лет перовое место заняли Мария Кутлакаева и Надежда Чернышева (Россия), второе место - Мая Бочоридзе и Ана Лапиашвили (Грузия), на третьем месте Изабелла Пэнсано и Леа Эдельман (США).

В программе синхронных прыжков на батуте у мужчин в возрастной категории 13-14 лет "золото" завоевали Уильям Кокрилл и Кай Лоусон (США), серебряные медали примерили Лев Бусарев и Ильдан Махиянов (Россия), "бронза" досталась Тому Гибсону и Максу Миддлтону (Великобритания).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)