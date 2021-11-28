Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-10, днем 11-14 градусов тепла, в Баку - ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 60-70 процентов, сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу синоптиков, 29 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что будет благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.