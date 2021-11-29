В Иране за сутки от коронавируса скончались более 80 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 82 человека, зафиксировано 4 310 новых случаев заражения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 129 711 человек, общее число зараженных достигло 6 113 192 человек. Состояние 3 338 заболевших оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровел 5 873 441 человек, проведено более 38,6 млн тестов.

В целом в Иране было использовано около 105 млн вакцин от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 57,5 млн, вторую - 46,6 млн, третью - 995 тыс. человек.

(Автор: Эльнур Багышов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)