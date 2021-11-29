В двух районах Азербайджана будет приостановлено газоснабжение

БАКУ /Trend / - В Азербайджане в связи с ремонтными работами на газораспределительной станции "Джафарабад" 30 ноября с 09 00 до завершения работ будет временно приостановлено газоснабжение Шекинского района (город Шеки и 30 сел района), сообщает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Также в связи с устранением утечек газа, выявленных в ходе технического осмотра сети газоснабжения, 30 ноября с 09:00 до 17:00 будет приостановлено газоснабжение в Геранбойском районе (город Геранбой и 63 населенных пункта).

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)