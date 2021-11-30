Для представителей молодежи Средней Азии проведена вебинар конференция (ФОТО)

При организации Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) в партнерстве с Молодежным Крылом “Жас Отан” при партии “Нур Отан” Республика Казахстан, Агентством по делам молодежи Республики Узбекистан и его Центром поддержки молодёжного предпринимательства состоялась вебинар конференция для представителей молодежи из стран Центральной Азии.

Основными целями программы, проведенной ЕРЦ Молодежного Форума ОИС, являются создание возможностей для представителей молодежи в области социального предпринимательства и лидерства, получение знаний, необходимых для реализации их стремлений и планов, побуждение молодежи расширить свое мировоззрение и применить новые знания в реальных жизненных ситуациях, а также создание возможности для нетворкинга молодежи, интересующейся сферами цифрового маркетинга, лидерства, социального предпринимательства и управления международными организациями.

В рамках вебинар конференции Руслан Юлдашев (Узбекистан), инженер и консультант, технический руководитель образовательной онлайн-платформы ModMe.uz, сооснователь ИТ-школы для детей MARS и Сара Раджабли (Азербайджан) социальный предприниматель, основатель BUTA Art & Sweets и Молодежного Центра Социального Бизнеса, провели лекции по таким темам, как молодежное предпринимательство, социальное предпринимательство, цифровой маркетинг, и лидерство и саморазвитие и работа с международными организациями.

Следует отметить, что с 2011 года по инициативе ЕРЦ Молодежного Форума ОИС проводится разного рода мероприятий в рамках т.н. программы «Сеть Молодых Предпринимателей стран ОИС». Традиционно каждый год проводится международный форум молодых предпринимателей стран ОИС в городе /Казань Республики Татарстан.