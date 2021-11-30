Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на территории Хызинского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

В сообщении отмечается, что был проведен осмотр места происшествия с участием руководства Генеральной прокуратуры.

«По факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение по неосторожности правил полета или подготовки к полету, приведшее к смерти двух и более человек) и другим статьям УК Азербайджана.

Генпрокурор Азербайджана взял следствие по уголовному делу под особый контроль.

Сотрудники прокуратуры, находящиеся в настоящее время на месте происшествия, проводят интенсивные следственные действия.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, военный вертолет Государственной пограничной службы разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат".

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)