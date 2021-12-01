Гендиректор Европейско-Азербайджанской школы рассказал о целях проведения первой IB конференции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Проведение первой IB конференции в Европейско-Азербайджанской школе в сотрудничестве с двумя другими школами в Грузии и Казахстане - большой опыт для нас, сказал в интервью Trend генеральный директор Европейско-Азербайджанской школы Франческо Банчини.

Отметим, что конференция состоится 10-12 декабря.

"Мы работаем над продвижением IB в рамках сотрудничества с этими странами. Наша деятельность охватывает регионы Кавказа и Средней Азии. Это прекрасная возможность для обмена опытом в области образования. Посредством этой конференции мы планируем найти бизнесменов, а также людей, занятых в сфере кадровых ресурсов (HR). Итак, есть много разных аспектов, связанных с образованием. Поощрение традиционного образования - это первая цель", - сказал Франческо Банчини.

По его словам, в настоящее время студенты не знакомы с методом самостоятельного обучения.

"Таким образом, обмениваясь знаниями и внося различный вклад как на международном, так и на местном уровне, мы сможем поделиться опытом с учителями. Улучшение системы образования в Азербайджане также является одной из наших целей. Своими стратегиями мы вносим большой вклад в Азербайджан, улучшая систему образования в частных школах. Ранее мы реализовали проект с одной из местных школ на бесплатной основе. Хотели бы и дальше вносить свой вклад в систему образования Азербайджана, появится больше частных школ и других местных школ в нашей ассоциации", - отметил Банчини.

Он подчеркнул, что ассоциация стремится делиться знаниями, а также способствует подготовке учителей, обмену образовательными стратегиями. "Ранее мы уже реализовали проект с одной из местных школ", - сказал он.

"Cделаем все возможное для поддержки системы образования в Азербайджане. Мы - педагоги, это наш долг. Поддерживаем иностранных студентов, которые живут в Азербайджане и получают здесь образование, предоставляя возможность развиваться", - добавил генеральный директор.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)