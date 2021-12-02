Более 40 улиц в Баку названы именами шехидов Отечественной войны Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Баку именами шехидов Отечественной войны Азербайджана названа 41 улица.

Об этом сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в пресс-службе Исполнительной власти г. Баку.

«Именами шехидов, удостоенных соответствующими распоряжениями Президента Азербайджана звания «Герой Отечественной войны» и различных орденов, названа 41 улица», - сообщили в структуре.

Отметим, что в 44-дневной Отечественной войне шехидами стали 2907 человек, семь человек пропали без вести, также статус шехида присвоен 94 гражданским лицам, погибшим в результате преступлений Армении, совершенных против мирного населения.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)