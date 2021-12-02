Если в Азербайджане не распространится омикрон-штамм, то ситуация в стране останется стабильной - врач

БАКУ /Trend/ - Смена погоды усиливает страх. Если в Азербайджане не распространится омикрон-штамм, то ситуация в стране останется стабильной.

Об этом сказал в четверг Trend инфекционист-гепатолог Мардан Алиев.

Он отметил, что в мире стремительно распространяется новый омикрон-штамм.

"С похолоданием в человеческом организме происходят изменения, организм все меньше принимает солнечные лучи, иммунитет слабеет. Все это создает условия для широкого распространения вируса. С наступлением холодов люди больше находятся в закрытых помещениях, это одна из причин распространения вируса", - подчеркнул врач.

Алиев добавил, что прежних вспышек коронавируса не ожидается.

"Тем, кто не заразился коронавиурсом, рекомендую вакцинироваться. Нужно правильно пользоваться маской, соблюдать санитарно-гигиенические правила", - сказал инфекционист-гепатолог.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)