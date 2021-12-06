В Лондоне состоялась встреча с пакистанской общиной (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита делегации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в Соединенное Королевство в Лондоне состоялась встреча с представителями пакистанской общины, передает Trend со ссылкой на госкомитет.

В мероприятии на тему “К устойчивому будущему” (“Working Towards a Sustainable Future”) приняли участие политики, парламентарии, мэры различных городов пакистанского происхождения и представители турецкой общины.

Встреча началась с исполнения государственных гимнов четырех стран – Великобритании, Пакистана, Азербайджана и Турции.

Выступая на мероприятии, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов рассказал об истории прочных дружественных и братских отношений между нашими странами. Он отметил, что Пакистан является одной из первых стран, признавших государственную независимость Азербайджана, что он отказался от установления дипломатических отношений с захватнической Арменией, оказал нашей стране большую политическую и моральную поддержку во время Отечественной войны.

Напомнив о встрече Президентов Азербайджана и Пакистана в рамках саммита Организации экономического сотрудничества, проведенного в конце ноября в Ашхабаде, председатель комитета выразил уверенность в том, что нынешняя встреча сыграет большую роль в расширении связей азербайджанской диаспоры с пакистанской общиной, осуществляющей деятельность в Соединенном Королевстве и Европе, в реализации совместных проектов.

Затем выступили мэр муниципалитета Илинг Минир Ахмед, мэр муниципалитета Слау Назир Хусейн, члены Палаты лордов британского парламента – Мохаммед Шейх, лорд Курбан Хусейн и другие. Выступавшие подчеркнули, что всегда питают доброе отношение к Азербайджану, поддерживают справедливую позицию нашей страны. Они отметили, что во время поездки в Азербайджан стали свидетелями следов армянского вандализма на наших освобожденных от оккупации землях, выразили заинтересованность в осуществлении политических, экономических и культурных программ совместно с азербайджанской диаспорой. Мохаммед Шейх и Курбан Хусейн отметили, что еще раз вынесут на повестку дня парламента Великобритании вопрос о том, что Армения до сих пор не полностью передала Азербайджану карты минных полей. "Aзербайджан и Пакистан всегда проводили совместную работу. Обещаем и впредь поддерживать позицию нашей братской страны и готовы к этому", - сказал государственный представитель пакистанской провинции Пенджаб Атир Чодри.

Отметим, что в Соединенном Королевстве проживает самая большая в мире пакистанская община.