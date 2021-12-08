GPS.AZ первая компания в Азербайджане, интегрировавшая продукт Hecterra для местного агробизнеса

GPS.AZ первая компания в Азербайджане, которая интегрировала на местный рынок продукт Hecterra для агробизнеса. С помощью этого продукта станет возможным следить за точностью обработки полей и качеством проводимых на них работ.

Подробнее о Hecterra рассказал менеджер компании GPS.AZ Джамал Гарабаев.

«Интегрированный нами продукт - это агроприложение для популярной в Азербайджане системы спутникового мониторинга транспорта. Этот продукт помогает отслеживать объем выполненных в полях работ и следить за прогрессом. Приложение, к примеру, рассчитывает площадь обработки полей, расход топлива, скорость, пробег техники и так далее. Самое примечательное в продукте то, что он рассчитывает фактически обработанную площадь, позволяет видеть картину полностью. С применением этого продукта каждый владелец может сам лично проследить за качеством выполняемой работы и за целесообразной тратой средств. К примеру, продукт позволяет проверить не удобряются ли одни и те же участки по несколько раз. В первую очередь продукт рассчитан для пользования агрономами, инженерами, руководителями аграрных предприятий. Также продуктом могут пользоваться бухгалтеры, финансисты и все, кому нужно рассчитывать и планировать затраты на топливо, удобрения и остальное.

По словам Гарабаева, решение интегрировать именно этот продукт было принято не просто так. «Сперва мы провели анализ потребностей агробизнеса. В первую очередь мы решили сконцентрироваться на телематике. Во время сбора информации мы узнали, что многие сельхозпредприятия пользуются старыми системами, вводят информацию вручную и заполняют документы от руки. В предоставляемом нами продукте же все данные собираются с установленных на технике трекеров и датчиков, а затем передаются в систему. И все происходит автоматически», - отметил Гарабаев.

Как отметил Гарабаев, пользователи системы спутникового мониторинга обычно работают со стандартным набором телематических сервисов, поэтому в список того, что должно быть реализовано в первой версии продукта, была включена работа с полями, возможность загрузить информацию о технике из спутникового мониторинга, загрузка данных о доступных ресурсах. Пользователи Hecterra сами создают и редактируют список выращиваемых растений, задавая название и цвет, которым они будут отмечены на карте.

«Хотелось бы отметить, что работая с аграрным сектором, наши партнеры столкнулись с некоторыми проблемами при внедрении продукта, что кстати в лишний раз доказывает его необходимость. К таким проблемам относятся не аккуратное и не точное ведение учетов хозяйств. Недобросовестные специалисты порой даже прячут технику, отказываясь подключать ее к мониторингу. Также наблюдается большее хищение топлива, нежелание обучаться», добавил Гарабаев.

Hecterra способна изменить бизнес

Hecterra считает площади обработок полей, в том числе и полей сложных форм с некольтивируемыми зонами внутри.

Hecterra предоставит ясные данные о качестве и объеме полевых работ, а также об активностях сельхозтехники и механизаторов. Благодаря этому продукту возможно ежедневно отслеживать, как именно сотрудники работали в течении дня.

Приложение рассчитывает площади обработок полей, пропуски и перекрытия, затраты топлива, пробег, скорость и таким образом экономит время диспетчеров и руководителей.

Пользователи могут передавать и использовать данные из Hecterra в 1С и других учетных системах при помощи API.

Hecterra – готовое решение для агробизнеса, его можно настроить и начать использовать за один день.