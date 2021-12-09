В Азербайджане обращения граждан по коммунальным вопросам будут рассматриваться в электронной форме

БАКУ /Trend / - Информационная система "ASAN müraciət" обеспечит оперативное направление обращений по коммунальным, дорожным и транспортным вопросам общественного характера в соответствующие государственные ведомства, участвующие в деятельности системы, отметив их на электронной карте, а также отслеживание результатов данных обращений.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в утвержденном Кабмином положении об информационной системе "ASAN müraciət".

Расходы по организации, управлении и усовершенствовании системы будут финансироваться из госбюджета и не запрещенных законом источников.

Использование системы будет бесплатным.

Список ведомств, участвующих в деятельности информационной системы "ASAN müraciət".

№ Названия ведомств 1. Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана 2. Местные органы исполнительной власти 3. Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана 4. Администрация Приморского Бульвара 5. Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" 6. Открытое Акционерное Общество "Азеришыг" 7. Открытое Акционерное Общество "Азерсу" 8. Открытое Акционерное Общество "Азерэнержи" 9. Открытое Акционерное Общество "Азеристиликтеджхизат" 10. Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)