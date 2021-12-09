БАКУ /Trend/ - В частных детсадах Азербайджана пройдут проверки, связанные с пищевой безопасностью.

Об этом сообщила сотрудница Агентства пищевой безопасности Шахла Юсифзаде, передает в четверг Trend.

По ее словам, в настоящее время мониторинги проводятся в государственных детсадах.

"После их завершения начнутся проверки в частных детсадах", - отметила Юсифзаде.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)