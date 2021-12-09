Пострадавшие в крушении вертолета Госпогранслужбы Азербайджана выписаны из госпиталя (версия 2)

(первая версия в 17:43)

БАКУ /Trend/ - Двое военнослужащих, пострадавших в крушении вертолета Mи-17 Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана во время тренировочных полетов на авиаполигоне "Гарагейбат", выписаны из госпиталя домой.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в четверг в пресс-центре ГПС.

"Полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов отпущены из госпиталя ГПС на амбулаторное лечение. Чувствуют они себя хорошо, оба военнослужащих продолжают лечение дома под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 ноября около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 человек, ранения получили два человека.

По факту крушения вертолета в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)