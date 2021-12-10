В Азербайджане более 25 тыс. человек носят в кармане журналистское удостоверение - Афлатун Амашев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане законодательство о медиа было принято 20 лет назад, внесены определенные изменения, но некоторые моменты оставались открытыми, это предусмотрено новым законопроектом "О медиа". В Азербайджане более 25 тыс. человек носят в кармане журналистское удостоверение. Может быть, отныне их будет не более 2 000.

Об этом сказал председатель Совета печати (СП) Афлатун Амашев в ходе обсуждения законопроекта "О медиа" на совместном заседании парламентских комитетов по правам человека и по правовой политике и государственному строительству, сообщает в пятницу Trend.

Он подчеркнул, что многие лица в своих интересах открывали сайты, учреждали газеты, на них невозможно было оказывать давление.

"Отдельные госструктуры имели свои сайты, поэтому не хотели размещать в газетах новости в виде рекламы, сами издавали газету, где и публиковались их новости", - отметил Афлатун Амашев.

По его словам, сегодня по официальной статистике в стране функционирует около 6 000 СМИ.

"Отдельные лица открывают сайты или начинают издавать газеты, осуществляя один раз в месяц деятельность, затем ходят под мышкой с этими газетами по учреждениям. Создание Реестра предотвратит такие случаи", - добавил Амашев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)