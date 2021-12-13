В Азербайджане устанавливаются новые правила в связи с жилыми зданиями
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила в связи с установкой телерадиоантенн на крышах жилых зданий, сообщает в понедельник Trend.
Как сообщает в понедельник Trend, эти правила отражены в документе «Жилые здания. Нормы проектирования», утвержденном коллегией Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.
Так, согласно документу, система коллективного приема теле- и радиосигналов должна предусматривать установку на крышах жилых зданий телевизионных антенн и опор радиовещательной связи.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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