Председатель правления Фонда возрождения Карабаха встретился с делегацией Исламского банка развития

БАКУ / Trend / - Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев встретился с делегацией Исламского банка развития (ИБР), которая находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Trend, во встрече участвовали операционный менеджер ИБР, доктор Фарид Ахмед Хан, начальник отдела финансирования в управлении казначейства банка Закки Бантан, руководитель операционной группы Кохоржон Аминов, главный координатор по техническому сотрудничеству Ахмед Фарук Дикен, представитель банка в нашей стране Лала Юсифова и др.

Гаджиев рассказал о Победе в 44-дневной Отечественной войне, достигнутой благодаря азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также о задачах, стоящих перед азербайджанской общественностью после восстановления территориальной целостности страны.

Участникам мероприятия была представлена информация о целях и задачах, ценностях и основных направлениях деятельности Фонда.

Во время встречи операционный менеджер Исламского банка развития, доктор Фарид Ахмед Хан отметил, что в рамках визита провел встречи с представителями ряда государственных структур, в ходе которых особое внимание уделялось вопросам восстановления Карабаха.

Глава делегации отметил, что работа, проделанная в короткий срок на освобожденных от оккупации территориях, достойна высокой оценки. Выражая удовлетворение своим визитом в Азербайджан, доктор Фарид Ахмед Хан выдвинул предложение о сотрудничестве с Фондом возрождения в вопросах восстановления Карабаха.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Фондом возрождения Карабаха и Исламским банком развития.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)