В Азербайджане в 2022 г. будет увеличена квота на выдачу мигрантам разрешений на работу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в будущем году будет увеличена квота на выдачу мигрантам разрешений на работу.

Об этом сказал в пятницу журналистам глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, состоялось заседание комиссии по квотам на выдачу иностранцам разрешений на работу в Азербайджане, и в Кабинет министров направлены предложения для принятия соответствующего решения.

«На освобожденных территориях идут масштабные восстановительные работы. У зарубежных компаний, которые привлечены к этим работам, выросла потребность в иностранной рабочей силе. Поэтому в 2022 году мы ожидаем увеличения квоты. Обращаемся к представителям частного сектора: если у них есть определенные опасения по поводу квоты и какие-либо планы по привлечению иностранной рабочей силы, то они могут представить в Государственную миграционную службу свои прогнозы», - сказал Гусейнов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)