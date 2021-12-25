ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" провело благотворительную акцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" провело благотворительную акцию по случаю отмечаемого 31 декабря Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, сообщает в субботу Trend.

Группа сотрудников корпорации посетила учреждение социального обслуживания №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья, передав дому-интернату 100 упаковок детских подгузников.

Также для детей была организована развлекательная программа.

Отметим,что реконструкция за последние годы детских домов и школ-интернатов, а также особое внимание и забота об их воспитанниках являются примером того, что эта крайне важная, священная миссия всегда находится в центре внимания руководства страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)