Автовокзалы Азербайджана перешли на усиленный режим работы

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный автовокзал, а также 56 автовокзалов и автостанций Азербайджана перешли на усиленный режим работы в связи с новогодними праздниками, сказала во вторник Trend представитель Госслужбы автомобильного транспорта Гюнай Алиева.

По ее словам, принято решение увеличить количество автобусных рейсов из Баку в регионы и в обратном направлении.

«Если в обычном режиме с территории Бакинского международного автовокзала в течение дня выполнялось 180 рейсов по 72 направлениям, то в праздничные дни этот показатель составит 350-400 рейсов. Ожидается, что в это время пассажироперевозки составят около 10 тысяч человек. Учитывая, что в связи с новогодними праздниками вырастет поток в столицу жителей Гянджи, Лянкярана, Ширвана, Шеки, Гаха, Загаталы и Губы, будет увеличено количество автобусов на этих направлениях», - сказала Алиева.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)