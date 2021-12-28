В настоящее время новой волны коронавируса нет, ситуация стабильная - Ягут Гараева

БАКУ / Trend/ - В настоящее время новой волны коронавируса нет, ситуация стабильная.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает во вторник Trend.

Он отметила, что когда в стране росло число заражений, вводились ограничения.

"С января этого года наблюдался рост числа заражений, но мы не пошли на ограничения и смогли управлять болезнью", - сказала Гараева.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)