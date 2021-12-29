В Азербайджане в 2021 г. семьям шехидов и ветеранам войны назначено более 20 тыс. соцвыплат
БАКУ /Trend/ - С начала текущего года суммы социальных выплат членам семей шехидов и инвалидам войны были выплачены с увеличением в среднем на 50%.
Об этом в среду на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишев, сообщает Trend.
«Семьям шехидов было назначено более 15 800 социальных выплат, ветеранам, получившим ранения в ходе войны - около 4 800 социальных выплат. Сотрудники Госфонда навестили 13 тысяч ветеранов», - отметил Мамишев.
По его словам, в Гяндже, Уджаре и Масаллы созданы единые координационные центры по оказанию услуг посредством модели "единого окна" семьям шехидов и инвалидам войны.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)
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