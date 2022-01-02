В Баку предупредили о сильных ветрах

БАКУ /Trend/ - С вечера второго января до второй половины дня третьего января скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигнет 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, а четвертого января скорость юго-западного ветра - 15-20 м/с, временами до 23 м/с, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов страны.

В районах Азербайджана с вечера второго января до второй половины дня третьего января, а также четвертого января ожидаются осадки, выпадет снег, местами интенсивный. 2-4 января западный ветер временами достигнет 15:20 м/с, местами усилится до 23-28 м/с.