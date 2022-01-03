Международная шахматная федерация огласила рейтинг шахматистов на первый месяц нового года

БАКУ /Trend/ - Международная шахматная федерация (FIDE) огласила рейтинг шахматистов на январь 2022 года.

Как сообщает Trend, не изменились позиции Шахрияра Мамедъярова (2767 очков) и Теймура Раджабова (2753 очка), которые находятся в первых рядах мирового рейтинга. Мамедъяров на 9 месте, Раджабов на 14 месте.

Азербайджанские шахматисты Гадир Гусейнов (2661 очко) и Рауф Мамедов (2656 очков) расположились на 77 и 87 местах соответственно.

Возглавляет список чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2865 баллов). Второе место занял молодой талант, представляющий Францию, ​​Алиреза Фирузка (2804 очка), а третье место - Лижэнь Дин из Китая (2799 очков).

В рейтинговой таблице среди женщин азербайджанские шахматистки Гюнай Мамедзаде занимает 24-е место с 2470 очками, Гульнар Мамедова (2387 очков) - на 68-м месте, а Ханым Баладжаева (2376 очков) - на 79-м месте.

Китаянка Хоу Ифань (2658 очков) лидирует в женском рейтинге. Замыкают тройку лидеров россиянка Александра Горячкина (2610 очков) и индианка Хампи Конеру (2586 очков).