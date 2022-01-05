Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупреждает об ожидающемся усилении ветра на территории Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на службу.
"Прогнозируется, что в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 6 января до утра 7 января скорость юго-западного ветра будет достигать 15-20 м/с. В районах Азербайджана скорость западного ветра достигнет 15-20, в порывах - 23-28 м/с", - говорится в информации службы.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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