В Азербайджане выявлены еще 553 случая заражения коронавирусом, вылечились 736 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 553 случая заражения коронавирусом, 736 человек вылечились, 11 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 618 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 603 055 человек вылечились, 8 409 – скончались, число активных больных составляет 7 454.

За последние сутки в стране проведены 9 527 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 899 183.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)