Азербайджанский врач-инфекционист прокомментировал вопрос опасности "омикрона" для детей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, как сообщалось ранее, выявлен штамм коронавируса «омикрон». В частности, он был обнаружен у 12 прибывших из-за рубежа лиц. Новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем другие известные штаммы, при этом риск летального исхода от него низкий.

Комментируя вопрос об опасности данного штамма коронавируса для детей, врач-инфекционист Вугар Джавадзаде сказал Trend, что серьезных причин для беспокойства нет.

«Течение болезни у детей при заболеваемости "омикроном" такое же, как и при других штаммах вируса. Лечение должно проводиться с использованием методов, применявшихся при лечении других известных штаммов», - сказал он.

По словам Джавадзаде, согласно статистике стран, где распространился новый штамм, риск летального исхода в случае заболеваемости "омикроном" ниже по сравнению со штаммом "дельта".

(Автор: Фарид Зохрабов)