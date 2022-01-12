Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман, к вечеру прогнозируется дождь, умеренный юго-западный ветер сменится усиливающимся северо-западным, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-7, днем - 8-11, в Баку ночью - 5-7, днем - 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, местами снег, ночью и утром прогнозируется туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)