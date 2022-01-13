Компания Improtex Motors впервые представила электромобиль - BMW iX (ФОТО)

12 января компания Improtex Motors в Elektra Hall представила новый кроссовер BMW iX. BMW iX – новый технологический флагман BMW Group. Он построен на инновационной компонентной базе, определяющей будущее электромобилей концерна. Дизайн нового BMW iX олицетворяет роскошь будущего. Внимание к деталям и чистые линии кузова – вот что такое современный BMW.

Дизайнерские акценты мощно заявляют об экологически чистой концепции BMW iX. Выразительная решетка радиатора BMW, изготовленная с использованием лазерной технологии, служит интеллектуальной панелью со встроенными датчиками, камерами и радаром для передовых систем помощи водителю. Панорамная крыша BMW iX с электрохромным затемнением – это самая большая стеклянная поверхность в серийных автомобилях BMW Group. Цельная конструкция не перекрыта поперечными распорками и обеспечивает ни с чем не сравнимое ощущение простора.

Опциональные колёсные диски Air Performance размерностью 21 или 22 дюйма не только оптимизированы с точки зрения аэродинамики, но и весят на 15 кг меньше стандартных аналогов. Весь комплекс мер по улучшению аэродинамики и снижению веса обеспечивает экономию энергопотребления, которая конвертируется в увеличение пробега на одной зарядке примерно на 65 км.

В BMW iX представлена совершенно новая для автомобилей BMW архитектура интерьера. Атмосфера комфорта достигается благодаря изогнутой приборной панели BMW Curved Display, новым сиденьям со встроенными подголовниками и панорамной стеклянной крыше, а также большому объёму салона в целом. Отсутствие центрального тоннеля создает дополнительное пространство для ног и место для хранения вещей. Роскошная центральная консоль BMW iX – настоящее произведение искусства. Она дополнена новым селектором переключения передач и прозрачным контроллером iDrive с сенсорным управлением и подсветкой.

Важно отметить, что используемые в отделке салона материалы проходят тестирование в лаборатории BMW Group. Такие потенциально аллергенные компоненты, как никель, не применяются в местах потенциального соприкосновения. На старте производства будут доступны две модификации новейшего кроссовера – BMW iX xDrive40 и BMW iX xDrive50.

Мощность версии BMW iX xDrive40 составляет более 300 л.с.. От 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется приблизительно за 6 секунд, а запас хода на одной зарядке превышает 400 км (в соответствии с испытательным стандартом WLTP). Модификация BMW iX xDrive50 оснащена силовой установкой мощностью свыше 500 л.с., обеспечивающей прекрасные динамические показатели – менее 5 секунд от 0 до 100 км/ч. Запас хода составляет более 600 км.

В модификации BMW iX xDrive40 ёмкость батареи превышает 70 кВт⋅ч, а предельная мощность зарядки достигает 150 кВт. Энергоёмкость батареи BMW iX xDrive50 составляет более 100 кВт⋅ч., а максимальная мощность зарядки – 200 кВт. На станциях быстрой зарядки постоянным током новейший BMW iX способен восполнить заряд батареи с 10% до 80% ёмкости всего за 40 минут. Десятиминутная зарядка с помощью скоростного терминала увеличит запас хода BMW iX xDrive40 на 90 км, а версии BMW iX xDrive50 – на 120 км.

Новый BMW iDrive позволил минимизировать количество физических кнопок и переключателей. Информация выводится на экраны по принципу «Act, Locate and Inform». Данные оптимально распределены между проекционным дисплеем и панелью BMW Curved Display – всё самое важное находится перед глазами водителя, а наиболее подробная информация доступна на дисплее мультимедиа. BMW iX доказывает приверженность BMW Group концепции устойчивого развития. Ответственное использование ресурсов по всей цепочке образования стоимости, минимизация выбросов CO 2 на каждом этапе производства – BMW iX заботится о природе с самого начала жизненного цикла.

При производстве автомобилей и аккумуляторных элементов на заводе BMW Group в Дингольфинге применяется только экологически чистая энергия, а также алюминий, произведенный с использованием солнечной энергии.

ООО “Improtex Motors” является дочерней компанией холдинга “Improtex Group”. Компания “Improtex Motors” была учреждена в 1998 году и благодаря своей профессиональной деятельности смогла добиться доверия и уважения партнеров и клиентов. Компания “Improtex Motors” является официальным импортером автомобилей BMW, Rolls-Royce, MINI, “Alpina”, бренда BMW i, мотоциклов BMW и японского бренда YAMAHA, достойно представляя на азербайджанском автомобильном рынке все новинки модельного ряда этих брендов. В настоящее время у компании есть 3 салона продаж, и сервисный центр, оснащённый новейшим оборудованием, и полностью отвечающим корпоративным стандартам немецкого концерна.