«Мы были первой компанией в СНГ, получившей сертификат ISO 37001»

Общество 13 января 2022 16:41 (UTC+04:00)
«Мы были первой компанией в СНГ, получившей сертификат ISO 37001»

Интервью с основателем и директором EKVITA Ильгаром Мехти

Первая цитата: "Мы потратили более 40 000 манатов на различные социальные проекты и помощь в 2020-2021 годах"

Вторая цитата: «Каждый год аудиторы известной компании Lloyd’s проводят комплексную проверку возможных коррупционных рисков в деятельности нашей компании. Последний аудит был проведен в мае 2021 года, и успешно завершен. EKVITA — единственная консалтинговая компания в Азербайджане, которая проходит подобные аудиты на добровольной основе».

- Г-н Мехти, EKVITA - известный бренд на местном рынке, однако вы уже выигрываете проекты и за пределами страны. Пожалуйста, расскажите об этом нашим читателям.

Действительно, за 14 лет нашей деятельности мы уже стали узнаваемым брендом в Азербайджане. Однако я бы не сказал, что создать бренд на местном рынке было легко. В сфере консалтинга традиционно более узнаваемы международные бренды. Кроме того, из-за абстрактного характера интеллектуального продукта, донести его преимущества до клиентов - непростая задача. Тем не менее, несмотря на все эти трудности, нашей компании удалось стать брендом в своем сегменте.

Что касается зарубежных проектов, мы все еще находимся в начале пути. Мы уже несколько лет участвуем в международных тендерах, и только два месяца назад нам удалось выиграть проект в Узбекистане и таким образом, стать первой азербайджанской консалтинговой компанией, вышедшей на международный рынок.

Мы также подали заявку на участие в некоторых проектах в Турции и в Восточной Африке.

- Вы затронули проблемы в сфере консалтинга. Не могли бы уточнить пожалуйста, что вы имеете ввиду?

Вы знаете, в целом сформировалось такое заблуждение, что экономику можно укреплять только за счет сфер производства. Однако это не так, услуги также можно экспортировать, и в этой области можно открыть много новых рабочих мест. И мы гордимся тем, что, руководствуясь этим, вносим свой вклад в экономику нашей страны.

- Какой конкретно вклад вносит ваша компания в нашу экономику?

Чтобы быть более конкретными, давайте обратимся к цифрам. К примеру, только в прошлом году мы заплатили налогов в государственный бюджет в общей сложности на сумму 1,408,326 манатов. В настоящее время в EKVITA работает около 60 человек профессиональных кадров. Это, не считая более ста внешних экспертов, которых мы привлекаем в различные долгосрочные проекты. Среднемесячная заработная плата наших сотрудников составляет 2,425 манат, что в 3.4 раза выше среднемесячной заработной платы по стране.

Кроме того, развивая и обучая местные кадры, мы все чаще привлекаем национальных экспертов к проектам, которые в прошлом реализовывались иностранными специалистами. Причем это достижение охватывает большую, невидимую часть айсберга, которая окажет значительное влияние на будущее долгосрочное развитие.

И, наконец, хотя возможно это звучит не вполне скромно, в 2020-2021 годах мы потратили более 40 тысяч манат на различные социальные проекты и помощь. Это средства, которые мы выдели исключительно из собственной прибыли, то есть в эту сумму не входят донорские средства, которыми мы управляем в различных проектах.

- В чем главная причина вашего успеха?

На самом деле в нашей стране в настоящее время созданы благоприятные условия для бизнеса. Эта экосистема сама по себе является ключевым фактором для развития. Последние реформы дали серьезный импульс нашему росту. Как известно, согласно поправкам в законодательство о закупках, доля МСП в государственных заказах растет. Мы также стали более активно участвовать в различных проектах и получили заказы от нескольких организаций. Среди наших клиентов такие структуры, как Министерство экономики, Министерство культуры, Министерство труда и социальной защиты, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, ASAN, Университет ADA, Azersu.

Как и в развитых странах, в Азербайджане государственные заказы играют функцию “якорного заказчика”, благодаря чему наши компании укрепляются и получают возможность выхода на внешние рынки. Именно благодаря этим заказам мы получили возможность участвовать в зарубежных проектах, поскольку основным условием участия в международных тендерах является наличие аналогичных проектов в портфеле претендента. По этой же причине мы начали получать приглашения от зарубежных консорциумов. Например, в рамках проекта Всемирного банка по поддержке занятости итальянские и турецкие компании пригласили нас в свой консорциум, и Всемирный банк высоко оценил наше совместное предложение и объявил нас победителем. Таким же образом, совместно с другими зарубежными консорциумами, мы осуществили различные проекты Европейского Союза, Азиатского Банка Развития, Исламского Банка Развития, Японской Международной Корпорации Развития и других организаций.

- А как обстоят дела с клиентами в частном секторе?

Частный сектор традиционно составляет нашу основную клиентскую базу. По сути, основу компании составляют клиенты из частного сектора. Среди клиентов, которым EKVITA оказывает услуги на протяжении многих лет, такие компании, как BP, Equinor (бывшая Statoil), Petronas, Toyota.

В последнее время к этим компаниям добавились и наши местные клиенты. Примером могут служить такие гиганты в своем сегменте, как компании Bakcell и Agro Dairy. Обе компании привлекли нас для реализации антикоррупционного стандарта ISO 37001, и Agro Dairy стала первой компанией в сельскохозяйственном секторе Азербайджана, получившей этот сертификат. Работа в Bakcell также близится к завершению.

- Расскажите, пожалуйста, немного подробнее об этом сертификате.

Сертификация ISO 37001 – это система, регулирующая антикоррупционные процессы в компании. EKVITA внедрила систему ISO 37001 в 2017 году и стала первой азербайджанской организацией, получившей этот сертификат. Насколько мне известно, на тот момент именно мы были первой компанией в СНГ, получившей этот сертификат. С этого дня и по настоящее время международные аудиторы ежегодно проводят комплексную проверку возможных коррупционных рисков в деятельности нашей компании. Нашим аудитором в 2017-2020 гг. была французская компания Ethics Intelligence, а с 2020 года и по сегодняшний день известная компания Lloyd’s. Последний аудит был проведен пять месяцев назад, в мае 2021 года, и был успешно завершен. Фактически, EKVITA — единственная консалтинговая компания в Азербайджане, организующая подобные проверки на добровольной основе.

В настоящее время EKVITA является единственной консалтинговой компанией в Азербайджане, имеющей сертификат ISO 37001. Поэтому вполне естественно, что к нам обращаются клиенты как из частного, так и из государственного сектора. Мы регулярно проводим работу по широкому распространению сертификата ISO 37001 и пропаганде борьбы с коррупцией в целом в нашей стране. К примеру, в этом году мы совместно с Государственной налоговой службой провели бесплатные тренинги по борьбе со взяточничеством в Гяндже, Губе и Гусарах.

- Спасибо за интервью.

Как мы уже сообщали, Азербайджанская консалтинговая компания EKVITA была объявлена победителем международного тендера Азиатского банка развития (АБР) в Узбекистане по проекту “Разработка и реализация гендерно-инклюзивных проектов в Центральной и Западной Азии”.

Тендер проводился через международный портал закупок АБР и оценивался в штаб-квартире АБР в Маниле. EKVITA была выбрана победителем среди компаний – претендентов из Китая, Индии и Новой Зеландии с наивысшим техническим баллом. Таким образом, EKVITA стала первой консалтинговой компанией Азербайджана, получившей доступ на зарубежные рынки.

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