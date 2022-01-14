В Шуше в конце 2022 г. планируется открытие центра DOST

БАКУ /Trend/ - В декабре 2022 года планируется открытие центра Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения DOST в городе Шуша.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал заместитель председателя правления агентства DOST Сеймур Алиев.

По его словам, Баку уже почти полностью охвачен деятельностью центров агентства DOST. В нынешнем году в столице планируется открытие центра DOST №5.

"В Карабахе, как мы знаем, первые уроженцы вернутся в село Агалы Зангиланского района. В рамках концепции этого села там предусмотрена реализация специальной концепции "умного" агентства DOST. Также в декабре нынешнего года планируется открытие центра DOST в городе Шуша. Предусматривается открытие новых центров DOST и в Барде, Губе, Сабирабаде и Гяндже", - сказал Алиев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)