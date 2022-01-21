Число преступлений в ВС Азербайджана снизилось в 2021 г. - военный прокурор

БАКУ /Trend/ - В прошлом году количество преступлений, зарегистрированных в ВС Азербайджана, снизилось по сравнению с 2020 годом.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу заместитель генерального прокурора - военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев на заседании коллегии Военной прокуратуры по итогам прошлого года.

По его словам, количество зарегистрированных в прошлом году преступлений против порядка подчиненности в Вооруженных силах снизилось на шесть процентов по сравнению с 2020 годом.

"Также на 42,4 процента снизилось количество преступлений, связанных с нарушением уставных взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, на 25 процентов - число преступлений по уклонению военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы, на 20,8 процента - по нарушениям правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, на 17,6 процента - случаев злоупотребления служебным положением или превышения должностных полномочий, на 7,1 процента - халатности и умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, на 25 процентов - умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", - сказал Велиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)