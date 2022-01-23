Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами будет слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

24 января на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеофакторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 7-12 мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.