Что делать, если больной коронавирусом не выздоровел в течение семи дней?

О ситуации с коронавирусом в Азербайджане рассказывает заместитель начальника Медицинского Управления Государственного Таможенного Комитета, доцент Исмаил Эфендиев на телеканале CBC.AZ.

Видеосюжет можете проследить также на youtube канале Центрального Таможенного Госпиталя. Представляем вам ссылку сюжета: https://youtu.be/OYv1T1A9nug

В Азербайджане сокращены сроки карантина лиц, инфицированных COVID-19. С 24 января срок карантина в стране сокращен с 14 дней до 7. Ранее такое же решение приняли в России и Турции.

Изменения вносятся с учетом специфических особенностей штамма омикрон. Один из особенностей штамма омикрон состоит в том, что больные его переносят легче, чем штамм дельта. Нужно учесть, что один человек, заразившийся штаммом омикрон, может заразить более 8 здоровых людей.

Сокращение срока карантина до 7 дней - целесообразно, потому что в настоящее время штамм дельта практически повсеместно вытесняется штаммом омикрон, который проходит в более быстрые сроки и эпидемиологические данные показывают, что большинство людей через 7 дней не представляют опасности для окружающих. Правда, имеются индивидуальные особенности иммунной системы. Есть больные, которые не выздоравливают в короткий срок.