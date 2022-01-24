В Азербайджане в 2021 г. в рамках уголовных дел возмещен материальный ущерб на более чем 206 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021 году по уголовным делам, зарегистрированным в следственных органах прокуратуры и соответствующих органов исполнительной власти, в общей сложности был возмещен материальный ущерб на сумму 206 миллионов 257 тысяч манатов.

Об этом сказал Генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

(Перевод: Нубар Кулузаде)