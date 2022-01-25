В 2021 году в Азербайджан было поставлено почти 17 млн доз вакцин от COVID-19 (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В 2021 году была обеспечена поставка в Азербайджан вакцин от коронавируса BioNTech/Pfizer и AstraZeneca/Vahzevria в соответствии с рекомендациями, предоставленными в рамках инициативы COVAX.

Об этом сообщило Государственное агентство Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию в ответ на запрос Trend.

Государственное агентство по ОМС осуществляет закупку вакцин в соответствии с требованиями, установленными соответствующими органами страны.

Как отметили в агентстве, в 2021 году в Азербайджан было поставлено 16 937 790 доз вакцин согласно утвержденным контрактам.

Напомним, что вакцинация населения от коронавируса в Азербайджане началась 18 января прошлого года. По информации оперативного штаба при правительстве, сделано около 11,8 млн прививок. При этом в республике, население которой составляет 10 млн человек, более 5,2 млн жителей получили обе дозы вакцины. Свыше 1,8 млн человек вакцинированы бустерной дозой.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)