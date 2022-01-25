Надеемся, что число туристов из Азербайджана в Индию возрастет - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Надеемся, что число туристов из Азербайджана в Индию возрастет.

Как передает во вторник Trend, об этом на мероприятии в посольстве Индии в Азербайджане сказал посол Бавитлунг Ванлалвавна.

По его словам, в 2019 году 70 тысяч индийских туристов посетили Азербайджан, в то время как число туристов из Азербайджана в Индию за тот же период было крайне невелико.

"Мы надеемся, что в ближайшее время число туристов из Азербайджана увеличится", - добавил посол.