Надеемся, что число туристов из Азербайджана в Индию возрастет - посол (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Надеемся, что число туристов из Азербайджана в Индию возрастет.
Как передает во вторник Trend, об этом на мероприятии в посольстве Индии в Азербайджане сказал посол Бавитлунг Ванлалвавна.
По его словам, в 2019 году 70 тысяч индийских туристов посетили Азербайджан, в то время как число туристов из Азербайджана в Индию за тот же период было крайне невелико.
"Мы надеемся, что в ближайшее время число туристов из Азербайджана увеличится", - добавил посол.
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