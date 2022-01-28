Назван район Баку с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Обнародована статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией по районам Баку.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на сайт koronavirusinfo.az, самый высокий уровень заболеваемости на сегодня зафиксирован в Бинагадинском районе столицы -14,5 процента.

13,5 процента заражений коронавирусом приходятся на Хатаинский район Баку, 11,8 процента - Ясамальский, 11,6 процента - Сабунчинский, 8,4 процента - Сураханинский, 7,9 процента - Наримановский, по 7,7 процента -Насиминский и Хазарский, 7,1 процента - Низаминский, 5 процентов - Сабаильский, 4,4 процента - Гарадагский, 0,5 процента - Пираллахинский.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева)