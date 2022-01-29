Очень рад, что занял I место на Первенстве Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке – юный азербайджанский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Очень рад, что занял первое место на 18-м Первенстве Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке, сказал в субботу Trend юный гимнаст Сянан Рзазаде, выступивший на соревнованиях в возрастной категории "дети".

"Гимнастикой занимаюсь уже около пяти лет, мне очень нравится этот вид спорта. Сам попросил родителей записать меня на тренировки. Хочу достичь в спорте больших успехов, выступать в будущем на крупных международных соревнованиях", - сказал Рзазаде.

Спортсмен сообщил, что впервые участвует в соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики, и это для него является большим стимулом в спорте.

"В Национальной арене гимнастики выступали всемирно известные гимнасты, здесь проходили крупные международные соревнования. Поэтому счастлив, что выступил в этом зале и занял первое место. Это станет для меня большим стимулом тренироваться, работать дальше для достижения успехов в спорте", - сказал Рзазаде.

По словам спортсмена, соревнование прошло очень хорошо, он не испытывал волнения и был сконцентрирован на своей программе.

Отметим, что 29 января в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте и 18-е Первенство Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на акробатической дорожке.

В чемпионате и первенстве принимают участие 34 спортсмена в прыжках на батуте и 20 гимнастов в прыжках на акробатической дорожке.

На турнире по прыжкам на батуте в индивидуальной программе спортсмены выступают в возрастных категориях "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014), "пре-юниоры" (2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке спортсмены выступают в возрастных категориях: "дети" (2012-2014), "пре-юниоры"(2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые"(2005 года рождения и старше).

Данными соревнованиями Федерация гимнастики Азербайджана открыла сезон республиканских турниров после двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно - эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)