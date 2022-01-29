Некоторые улицы Баку могут стать полностью пешеходными – Проект
БАКУ /Trend/ - В Баку представлен проект по созданию новых пешеходных зон.
Он предусматривает расширение существующей пешеходной зоны, охватывающей центр столицы, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
В сообщении отмечается, что для этого предлагается сделать некоторые улицы вокруг Площади фонтанов полностью пешеходными.
«Организация пешеходных зон важна, в особенности с точки зрения улучшения социально-экономической среды столицы. Эта практика широко применяется в современных городах», - говорится в сообщении.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО)
Лента новостей
Очень рад, что занял I место на Первенстве Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке – юный азербайджанский гимнаст
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
Дан старт 6-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на батуте и 18-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
Жители поселка Бина выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за создание Учебного и сервисного комплекса (ФОТО/ВИДЕО)
Большая часть выданных Фондом развития предпринимательства Азербайджана льготных кредитов пришлась на агросектор