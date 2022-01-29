Некоторые улицы Баку могут стать полностью пешеходными – Проект

БАКУ /Trend/ - В Баку представлен проект по созданию новых пешеходных зон.

Он предусматривает расширение существующей пешеходной зоны, охватывающей центр столицы, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

В сообщении отмечается, что для этого предлагается сделать некоторые улицы вокруг Площади фонтанов полностью пешеходными.

«Организация пешеходных зон важна, в особенности с точки зрения улучшения социально-экономической среды столицы. Эта практика широко применяется в современных городах», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)