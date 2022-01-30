Завтра из-за тумана на некоторых дорогах Азербайджана будет ограничена видимость
БАКУ /Trend/ - Стала известна ситуация на дорогах в Азербайджане.
Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометорологии, ночью и утром 31 января на некоторых участках магистральных автомобильных дорог Баку-Шамахи-Евлах, Баку-Алят-Астара, Евлах-Загатала, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Гаджигабул-Ширван, Гекчай-Уджар, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Сальян-Нефтчала, Халдан-Мингячевир, Шуша-Физули, Гянджа-Кельбаджар-Лачин, Агдам-Физули-Горадиз, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик видимость будет ограничена до 300-800 метров из-за тумана.
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