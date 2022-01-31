В Азербайджане направлены в суды уголовные дела лиц, совершивших коррупционные преступления в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Расследование уголовных дел в отношении 466 лиц, совершивших коррупционные правонарушения в течение 2021 года, завершено и дела направлены в суды для рассмотрения.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Ведомство отмечает, что информацию о деятельности органов прокуратуры размещает в СМИ и социальных сетях с хэштегом #gününrəqəmi.

(Перевод: Фидан Мустафаева)